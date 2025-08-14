Bozyazı'da polis ekipleri Kur'an kursu öğrencilerine trafik kurallarını anlattı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Toplum Destekli Polislik Amirliği ekipleri, İlçe Müftülüğü işbirliğinde Kaledibi ve Şehitler camilerinde düzenlenen programda öğrencilerle buluştu.

Öğrencilere meslekleri hakkında bilgi veren ekipler, trafik kurallarını anlattı.

Etkinlikte çocukların soruları da yanıtlandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
