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Bozyazı'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, orman yangınlarının önlenmesi için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi. Toplantıya kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Orman Yangılarıyla Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan toplantıya kurum amirleri, mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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