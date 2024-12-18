Bozyazı'da Okul Çevresinde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, okulların çevresinde yaptığı denetimlerle öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlıyor. Bozyazı Ortaokulu ve Bozyazı Anadolu Lisesi çevresinde yapılan denetimlerde yaya geçitleri kontrol edildi ve sürücülere uyarılarda bulunuldu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, okulların çevresindeki denetimlerine devam etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bozyazı Ortaokulu ve Bozyazı Anadolu Lisesi'nin çevresinde denetim yaptı.
Yaya geçitlerini kontrol eden ekipler, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmasını sağladı.
Ekipler, sürücülere de uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel