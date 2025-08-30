Bozyazı'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Ö. idaresindeki 33 AYH 861 plakalı motosiklet, Kaledibi Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Caddesi'nde devrildi.
Kazada araç sürücüsü A.Ö. ile yolcu konumundaki A.Ö. yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel