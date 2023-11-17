Bozyazı'da hayatını kaybeden şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, hayatını kaybeden şehit Jandarma Er Ali Er'in babası Hasan Er'in cenaze törenine katıldı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, hayatını kaybeden şehit Jandarma Er Ali Er'in babası Hasan Er'in cenaze törenine katıldı.
Yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Er'in cenazesi, işlemlerinin ardından Tekmen Mahallesi'ndeki Kavak Mezarlığı'na götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Hasan Er'in cenazesi toprağa verildi.
Cenazeye, Hasan Er'in ailesi, yakınları ve Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu katıldı.
Kaynak: AA / Güncel