Bozyazı'da Hafızlık Takip Komisyonu Toplandı
Bozyazı'da İlçe Müftüsü Yakup Avcı başkanlığında toplanan Hafızlık Takip Komisyonu, hafızlık programlarının durumu ve öğrenci takip süreçlerini değerlendirdi. Toplantıda karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı.
Bozyazı'da Hafızlık Takip Komisyonu, İlçe Müftüsü Yakup Avcı başkanlığında toplandı.
İlçe Müftülüğünde bir araya gelen komisyon, toplantıda sınavda ilçede yürütülen hafızlık programlarının durumu, öğrencilerin takip süreci, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerilerini ele aldı.
Hafızlık öğrencilerine seviye tespit sınav da yapıldı.
Toplantıya, Kur'an kursu yöneticileri ve öğreticileri de katıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel