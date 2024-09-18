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Bozyazı'da Gaziler Günü Kutlaması

Bozyazı'da Gaziler Günü Kutlaması
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Bozyazı ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla polis ve askerler, gazileri ziyaret ederek, günü kutladı. Gaziler, ziyaretle ilgili memnuniyetlerini dile getirerek, personellere teşekkür etti.

Bozyazı ilçesinde polis ve askerler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazileri ziyaret etti.

Bozyazı Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ilçedeki gazileri ziyaret ederek, "Gaziler Günü"nü kutladı.

Gaziler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, polis ve askerlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel

mersin

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