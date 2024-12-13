Bozyazı'da engelli öğrenciler fidan dikti
Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Hayalimdeki Bahçe Projesi" kapsamında engelli öğrenciler okul bahçesine fidan dikimi yaptı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Hayalimdeki Bahçe Projesi" kapsamında engelli öğrenciler okul bahçesine fidan dikimi yaptı.
Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Şehit Murat Namdar Ortaokulu'nda etkinlik düzenledi.
"Hayalimdeki Bahçe Projesi" kapsamındaki etkinlikte, engelli öğrenciler öğretmenlerinin desteğiyle okul bahçesindeki alanda portakal ve limon fidanlarını toprakla buluşturdu.