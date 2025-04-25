Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti

Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var

Korkudan eve giremeyen vatandaşları haklı çıkartan rapor
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var

4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntüdeki bir detay bomba

Bozyazı'da Elektrikli Bisikletle Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Bozyazı'da Elektrikli Bisikletle Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozyazı ilçesinde elektrikli bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bozyazı ilçesinde, elektrikli bisikletle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

K.P. idaresindeki 33 BAV 109 plakalı motosiklet, Hükümet Caddesi'nde H.Y'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki araca ve ardından kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki İ.G. sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.