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Bozyazı'da Deprem ve Yangın Tatbikatı Düzenlendi

Bozyazı'da Deprem ve Yangın Tatbikatı Düzenlendi
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikat kapsamında öğrencilere deprem ve yangın anında yapılması gerekenler gösterildi. Bozyazı İlkokulu'nda yapılan tatbikatta, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri de senaryo gereği kurtarma çalışmaları yaptı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında organize edilen tatbikat, Bozyazı İlkokulu'nda yapıldı.

Deprem tatbikatı senaryosunda, öğrencilere çök, kapan, tutun yöntemi gösterildi, binada mahsur kalan 2 öğrenmen de 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Öğrencilere afet anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verilen çalışmanın ardından okul bahçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatlara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı da katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel

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