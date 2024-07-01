Bozyazı'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliği düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Bozyazı Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Komutanlığa ait TCSG-309 botu vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaret için gelenlere askeri personel tarafından botla ilgili bilgi verildi. Botu gezen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çekildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Bozyazı Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Komutanlığa ait TCSG-309 botu vatandaşların ziyaretine açıldı.
Ziyaret için gelenlere askeri personel tarafından botla ilgili bilgi verildi.
Botu gezen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çekildi.