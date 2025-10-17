Bozyazı'da Cumhuriyet Bayramı Turnuvası: Milli Mücadele Formasıyla Sahaya Çıktılar
Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Türk Eğitim-Sen ve Orman İşletme Müdürlüğü takımları futbol turnuvasında bir araya geldi. Türk Eğitim-Sen Bozyazı Temsilciliği, formalarında Milli Mücadele'nin önemli tarihlerine yer vererek anlamlı bir katılım gerçekleştirdi.
Sendikanın temsilcisi Ergül Kılınç, yaptığı açıklamada, formalarında Milli Mücadele'nin önemli olaylarını anımsatan tarihlere yer vererek bu katılımı anlam yüklü mesaj haline getirdiklerini kaydetti.
