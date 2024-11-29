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Bozyazı'da Çiftçilere Tarımsal Üretim ve Destekleme Modeli Bilgilendirmesi Yapıldı

Bozyazı'da Çiftçilere Tarımsal Üretim ve Destekleme Modeli Bilgilendirmesi Yapıldı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Üreticilerle yapılan toplantılarda sunum yapıldı ve soru-cevap bölümüyle çiftçilerin merak ettiği konular üzerinde duruldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiftçilere, tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeline ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kömürlü, Karaisalı ve Denizciler mahallelerinde gerçekleştirilen toplantılarda üreticilerle bir araya geldi.

Toplantılarda tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeline ilişkin sunum yapıldı.

Ekipler, bilgilendirmenin ardından çiftçilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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