Bozyazı'da Boğulma Olaylarına Karşı Önlemler Alınıyor
Bozyazı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıda, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı alınacak önlemler ve vatandaşların bilinçlendirilmesi konuları ele alındı.
Bozyazı Kaymakamlığınca düzenlenen toplantıda boğulma olaylarına karşı alınan önlemler görüşüldü.
Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, "Suda Boğulma Olaylarını Önleme İlçe Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.
Yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve denetimlerin sıklaştırılması kararı alındı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel