Bozyazı'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Bozyazı Kaymakamlığında organize edilen toplantı, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurumların ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.
Topsakaloğlu, bağımlılıkla mücadele konusunda koordineli faaliyetlerin süreceğini belirtti.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel