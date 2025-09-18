Haberler

Bozyazı'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi


Mersin'in Bozyazı ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurumların ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

Topsakaloğlu, bağımlılıkla mücadele konusunda koordineli faaliyetlerin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
