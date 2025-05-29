Bozyazı'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerine Yıl Sonu Etkinliği

Bozyazı'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerine Yıl Sonu Etkinliği
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için düzenlenen yıl sonu etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi. Etkinliğe İlçe Müftüsü Yakup Avcı ile veliler katıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği organize edildi.

İlçe Müftülüğünce, Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Etkinliğe, İlçe Müftüsü Yakup Avcı ile veliler katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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