Bozyazı'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerine Yıl Sonu Etkinliği
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için düzenlenen yıl sonu etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi. Etkinliğe İlçe Müftüsü Yakup Avcı ile veliler katıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği organize edildi.
İlçe Müftülüğünce, Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Etkinliğe, İlçe Müftüsü Yakup Avcı ile veliler katıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel