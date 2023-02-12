Bozüyük Ziraat Odasının Olağan Genel Kurulu yapıldı Güncel Haberler Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Süleyman Çaydere görevine yeniden seçildi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Süleyman Çaydere görevine yeniden seçildi. Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda üç listeyle gidilen seçimde, 57 delegenin 27'sinin oyunu alan Çaydere güven tazeledi. Süleyman Çaydere seçimin ardından yaptığı konuşmada, katılan ve destek olanlara teşekkür etti. Genel kurula, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile delegeler katıldı. Kaynak: AA / Güncel Bozüyük Belediyesi Bilecik Bozüyük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bozüyük Ziraat Odasının Olağan Genel Kurulu yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.