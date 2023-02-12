Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyük Ziraat Odasının Olağan Genel Kurulu yapıldı

Güncel Haberler

Bozüyük Ziraat Odasının Olağan Genel Kurulu yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Süleyman Çaydere görevine yeniden seçildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Süleyman Çaydere görevine yeniden seçildi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda üç listeyle gidilen seçimde, 57 delegenin 27'sinin oyunu alan Çaydere güven tazeledi.

Süleyman Çaydere seçimin ardından yaptığı konuşmada, katılan ve destek olanlara teşekkür etti.

Genel kurula, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile delegeler katıldı.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Güncel

Bozüyük Belediyesi Bilecik Bozüyük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title