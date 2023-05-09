Bozüyük Ziraat Odası'nın yeni binasının anahtarları teslim edildi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Ziraat Odası'nın yeni binasının anahtarlarını Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere'ye teslim etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Bozüyük Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Süleymen Çaydere ile bir süre sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, daha sonra Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni oda binasına geçti. Burada incelemelerde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler yeni oda binasının anahtarlarını, hayırlı olması temennisiyle Oda Başkanı Çaydere'ye teslim etti.

Binanın tahsis protokolünün de imzalandığı ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, "Belediyemiz tarafından yapımını tamamladığımız Bozüyük Ziraat Odası binasının tahsis protokolünü imzaladık, anahtarlarını teslim ettik. Yeni oda binamız Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere'ye, oda yönetimine ve çiftçilerimize hayırlı olsun. Her türlü zorluğa göğüs gererek toprağa bereket katan çiftçilerimizin her zaman yanındayız" dedi.