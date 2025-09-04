Bozüyük'te Yangın Paniği: 9 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahallesi'nde bir sitedeki 6 katlı binanın 2. katındaki dairede çıkan yangın üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Müdahale geden ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında itfaiye merdiveniyle tahliye edilen 9 kişi tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.