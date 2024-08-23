Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı uygulamada üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Sokak çalışmasında bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldı.

Bilecik ve Gölpazarı'nda 2 firari hükümlü yakalandı

Bilecik ve Gölpazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada "kadına karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 44 gün ile Bilecik'te "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan hükümlüler yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.