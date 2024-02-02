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Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bozüyük ilçesinde yol kontrolünde otobüste yolculuk yapan bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, 17,26 gram sentetik uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Yakalanan zanlı hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bozüyük ilçesinde yol kontrolünde otobüste yolculuk yapan bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, 17,26 gram sentetik uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Yakalanan zanlı hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bilecik Narkotik Suçlar Gözaltı Güncel Haberler

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