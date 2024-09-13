Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda, 4,07 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, 3 şüphelinin üzerleri ile araçlarında yapılan aramada, 4,07 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Narkotik Suçlar Güvenlik Bozüyük bilecik 3-sayfa Güncel Hukuk
Sıcak Gelişme:
Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklanan amca Salim Güran, tekrar ifadesi alınmak üzere savcılığa getirildi.