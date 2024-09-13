Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, 3 şüphelinin üzerleri ile araçlarında yapılan aramada, 4,07 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.