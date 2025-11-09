Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile asayiş ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirdiği uygulamada şüphelendiği 3 kişinin üzerinde arama yaptı.
Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel