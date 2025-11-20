Bozüyük'te Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Gözaltına Alındı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, şüpheli bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirilerek gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis tarafından düzenlenen asayiş uygulamasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Polis, durumundan şüphelendiği bir kişinin üzerinde arama yaptı.
Üzerinde bir miktar uyuşturucu ile kullanma aparatı ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel