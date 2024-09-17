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Bozüyük'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Cihan B. yaralandı. Otomobil ormanlık alana girerek ağaca çarptı. Olayda, kaza sonrası yaralanan sürücüye yumrukla saldırı gerçekleşti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Cihan B. (50) idaresindeki 26 RV 215 plakalı otomobil, Bozüyük ilçesi Alibeydüzü köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan ormanlık alana girerek ağaca çarptı.

Kazada sürücü Cihan B. yaralandı. Görgü tanıkları, kaza sonrası otomobilde bulunan Mecit K'nin, Cihan B'yi belirlenemeyen nedenle yumruk vurmak suretiyle darbettiğini bildirdi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi ve alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

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