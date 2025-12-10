Bilecik'te trafik denetimlerinde 97 sürücüye işlem yapıldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 97 sürücüye toplam 276.384 lira para cezası kesildi. Denetimler, standart dışı modifiyeli araçların önüne geçmeyi hedefliyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 97 sürücüye işlem yapılarak 276.384 lira para cezası uygulandı.
Bozüyük'te kasım ayı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, standart dışı modifiyeli araç kullandığı tespit edilen 97 sürücüye ilgili maddeler kapsamında cezai işlem uygulanırken 79 araç trafikten men edildi.
Bozüyük Emniyet Müdürlüğü, kasım ayı boyunca sürdürülen uygulamaların, trafik güvenliğini sağlamak ve standart dışı araç kullanımının önüne geçmek amacıyla aralıksız devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Beyzanur Topçu - Güncel