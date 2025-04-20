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Bozüyük'te Tır, Tur Otobüsüne Çarptı: 13 Yaralı

Bozüyük'te Tır, Tur Otobüsüne Çarptı: 13 Yaralı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tırın tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

O.Ö. idaresindeki 60 BD 791 plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Dodurga Kavşağı'nda emniyet şeridinde duran M.F. yönetimindeki 34 GPS 142 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, tur otobüsünde aralarında öğrencilerin de bulunduğu 12 kişi ile tır sürücüsü yaralandı.

Ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tur otobüsünün Çanakkale gezisinden Tokat'a dönerken bir tesiste mola verdikten hemen sonra kapılardan birinin kapanmadığı fark edilince emniyet şeridinde durduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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