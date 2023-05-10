Bozüyük'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Güncel Haberler
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Yenidoğan Mahallesi'ndeki tek katlı binanın çatısından dumanın yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Hasar oluşan evde 2 kedi yavrusu ise itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel