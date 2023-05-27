Bozüyük'te Sel: Evler Su Bastı, Araziler Zarar Gördü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak sel nedeniyle bazı evleri su bastı, araziler zarara uğradı ve 15 hayvan telef oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak sele neden oldu. Bazı evleri su bastı ve ekili araziler zarara uğradı ve çöken ağılda 15 hayvan telef oldu.

Bozüyük ilçesinde sel nedeniyle bazı ekili arazilerde ve Kovalıca köyünün yollarında hasar oluştu. Olayı duyar duymaz olay yerine giden milletvekili Halil Eldemir, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, AFAD, İl ve İlçe Özel İdaresi yetkilileri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Çöken ağıldaki 15 küçükbaş hayvan telef oldu. Bazı evleri su bastı ve ekili araziler zarara uğradı. Köy muhtarı İsabali Yılmaz, ekili araziler ve köy yollarında hasar olmasına rağmen can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu kaydetti. Yılmaz, buğday, pancar ve ayçiçeği ekili yaklaşık bin 500 dönüm arazinin selden zarar gördüğünü ifade etti. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri başta olmak üzere ilgili kurumlarca gerekli çalışmalarının ivedilikle yapıldığını söyledi. - BİLECİK