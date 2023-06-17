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Bozüyük'te Sağanak ve Dolu Yolları Su Bastı

Bozüyük'te Sağanak ve Dolu Yolları Su Bastı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bozüyük-Bursa kara yolunda şiddetli yağış ve dolu dolayısıyla trafikte ilerleyemeyen sürücüler, akaryakıt istasyonlarına sığındı. Trafik polisleri seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Öğle saatlerinde ilçe merkezi ile Ormangüzle ve Camiyayla köylerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldi.

Bozüyük- Bursa kara yolunda şiddetli yağış ve dolu dolayısıyla trafikte ilerleyemeyen sürücüler, akaryakıt istasyonlarına sığındı. Bazı sürücüler de su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik polisleri seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Bilecik Bozüyük Bursa Güncel Haberler

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