Bozüyük'te Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kazada, İsmail S. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
İsmail S. (50) idaresindeki 26 AET 376 plakalı otomobil, Erikli-Dodurga kara yolunun Camiliyayla köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Hatice S. (48) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel