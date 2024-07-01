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Bozüyük'te Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak ters döndü. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü K.Ç. yaralanırken, yanında bulunan Enes Erdem Çakın hayatını kaybetti.

Kaza, geç saatlerde Eskişehir-Bozüyük karayolu Poyra rampası mevkisinde meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 65 AAT 322 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada, araç sürücüsü K.Ç. yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Enes Erdem Çakın hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü K.Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Çakın'ın cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bilecik Bozüyük trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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