Bozüyük'te Orman Yönetim Konseyi Eğitimi Verildi

Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Pazaryeri'nde orman kesim işçilerine, kooperatif üyelerine, muhtarlara, paydaşlara Orman Yönetim Konseyi eğitimi verildi.

Bozüyük Orman İşletme Müdürü Engin Çakşır'ın açılış konuşmasıyla yaptığı eğitimde, Bozüyük Orman İşletme Müdür Yardımcısı İbrahim Orhan da bir sunum gerçekleştirdi.

Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitiminde, muhtarlara teorik bilgilendirmenin yanı sıra uygulamada nasıl olması gerektiğini hakkında bilgi verildi.