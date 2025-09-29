Bozüyük'te Kedi ve Köpek Maması Üretim Çadırına Otomobil Girdi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kedi ve köpek maması üretimi yapılan çadıra girdi. Kazada yolcu yaralandı ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
Y.E.Ü. idaresindeki 58 AGB 344 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolu Kızılcapınar köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köpek ve kedi maması üretimi yapan işletmenin çadırına girdi.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Abidin Ü, yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası işletmede de hasar oluştu.
