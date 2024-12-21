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Bozüyük'te Kafeteryada Yangın Çıktı

Bozüyük'te Kafeteryada Yangın Çıktı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan bir kafeteryada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın hasara yol açtı.

Kasımpaşa Mahallesi'ndeki Flamingo Parkı'ndaki kafeteryada kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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