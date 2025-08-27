Bozüyük'te Kaçakçılık Operasyonu: 226 Bin Makaron Ele Geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, araçta gizlenmiş 226 bin 980 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyon sırasında bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan Bozüyük'e araçla gümrük kaçağı makaron getirildiğini tespit etti.
Araçta yapılan aramada sigara paketi görünümlü kutulara gizlenmiş 226 bin 980 dolu makaron bulundu.
Operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel