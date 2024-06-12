Bozüyük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 15 Bin 400 Dolu Makaron ve 15 Kilogram Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 15 bin 400 dolu makaron ile 15 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bozüyük'te kente doldurulmuş makaron getirdiği tespit edilen şüphelilerin aracında yapılan aramada, 15 bin 400 dolu makaron ile 15 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 15 bin 400 dolu makaron ile 15 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bozüyük'te kente doldurulmuş makaron getirdiği tespit edilen şüphelilerin aracında yapılan aramada, 15 bin 400 dolu makaron ile 15 kilogram kıyılmış tütün bulundu.
Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.