Bozüyük'te iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Bozüyük'te iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bozüyük'te iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Eskişehir-Bozüyük kara yolunda seyreden M.B. yönetimindeki 44 AH 596 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karayollarına ait iş makinesiyle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan H.K. ve S.B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Hisarcık, Otomobil, Bilecik, Bozüyük, Güncel, Haberler

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