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Bozüyük'te Hırsızlık Zanlılarından Biri Tutuklandı

Bozüyük'te Hırsızlık Zanlılarından Biri Tutuklandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğerine uyuşturucu bulundurmaktan yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin hilti çalarak, araçla olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Kimliği belirlenen şüpheli ile araçta bulunan 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerden birinin üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlarından tutuklandı, diğeri hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Yerel Haberler Uyuşturucu Hırsızlık Güvenlik Politika 3-sayfa Bozüyük bilecik Güncel Hukuk Suç

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