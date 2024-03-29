Bozüyük'te firari hükümlüler yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
"Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlüler yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Düzensiz göçmen yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, yasa dışı yollarla yurda giren bir düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklu kişi, 22 bin 834 lira idari para cezası uygulanmasının ardından Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.