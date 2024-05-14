Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen Bozüyük Parkur Yarışları başladı.

Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Kasımpaşa Spor Salonu'ndaki etkinlikte 11 ortaokuldan 200 öğrenci, 6 etaptan oluşan parkurda gün boyu mücadele ediyor.

Yarışmalarda kazananlara kupa ve madalya verilen, 17 Mayıs Cuma gününe kadar sürecek yarışlarla çocukların spora teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Necatibey Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Muharrem Arslantaş, AA muhabirine, öğrencilerin yarışmalarda keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Yarışmaların araç lastiği etabıyla başladığını belirten Arslantaş, şu bilgileri verdi:

"Parkur, slalom çubukları, zekaya yönelik puzzle, basketbol ve halka atışı ile küp devirme olarak devam ediyor. 11 okuldan 200 öğrenci yarışmaya katıldı. Her okulun takımı ayrı ve 4 kız, 4 erkek öğrenci olarak katılıyorlar. Yarışmayı 4 gün olarak planladık. Gün sonlarında 5, 6, 7, ve 8'inci sınıfların finallerini yapıyoruz. Kazananları kupa ve madalyayla ödüllendiriyoruz. Her gün aynı parkur kullanılıyor fakat geçen seneki parkurdan daha farklı."

Özel bir ortaokulda 6'ncı sınıfa giden Batuhan Aksoy ise ilk yarışmada başarılı olduklarını, şampiyonluğu hedeflediklerini dile getirdi.

Etkinlikte yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı da bulduklarını vurgulayan Aksoy, "Lastiklerden, slalom çubuklarından geçiyoruz. Sayıları diziyoruz, halka atmaya çalışıyoruz. Yarışlar keyifli geçiyor. İnşallah devamını getireceğiz." dedi.

Arif Nihat Asya Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ecrin Üyük de şampiyon olarak okullarına kupa ve madalya kazandırmak istediklerini ifade etti.