Bozüyük Lojistik Merkezi İçin Sözleşme İmzalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden Bozüyük Lojistik Merkezi ve Demiryolu bağlantısı yapım işi sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin sanayi ve ticaret potansiyelini daha da güçlendirecek olan projenin sadece Bozüyük için değil aynı zamanda Marmara Bölgesi'nin de lojistik açıdan stratejik merkezlerinden biri haline geleceğini ifade etti.

Kentteki sanayi kuruluşlarının üretim ve sevkiyat süreçlerini kolaylaştırarak taşımacılık maliyetlerini düşüreceğini, ihracat ve ticaret hacmini ise artıracağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4,4 milyar lira sözleşme bedeline sahip proje kapsamında, demiryolu bağlantısının tamamlanmasıyla birlikte Bozüyük, limanlara ve ülkede bulunan ana ticaret koridorlarına entegre olması bunun da bölgede uzun vadede ekonomik, sosyal ve istihdamsal katkılar sağlayacaktır. İlçenin kalkınması, Bozüyük sanayisinin gelişmesi ve üyelerin daha güçlü bir üretim altyapısına sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz."