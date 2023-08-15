Bozüyük Belediyesi Nostaljik Tramvay Projesi'nde Yol Çizgileri Yenilendi

Bozüyük Belediyesi, 'Raylı Sistem Nostaljik Tramvay' projesinin ray döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ana cadde üzerindeki araç yolu çizgilerini sarı renge boyayarak yeniledi. Yol çizgisi çalışmalarıyla trafik düzeni daha kontrollü sağlanırken ulaşımın daha sağlıklı olması hedefleniyor.

Bozüyük Belediyesi'Raylı Sistem Nostaljik Tramvay' projesinin ray döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ana cadde üzerindeki araç yolu çizgileri sarı renge boyanarak yenilendi.

Bozüyük'te özellikle hafta sonu trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde gerçekleştirilen çalışmalarda, Boztram güzergahı üzerinde yol çizgisi çalışması yapıldı. Yol çizgisi çalışmaları sayesinde trafik düzeni daha kontrollü sağlanırken ulaşımın daha sağlıklı olması hedefleniyor.

Ana cadde üzerindeki yol çizgisi çalışmalarının yaya çizgilerinin yenilenmesi ile devam edeceği bildirildi.