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Bozüyük Belediyesi Kreş ve Tesislerinin Tabelaları Yenilendi

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Bozüyük Belediye Meclisi'nin aldığı kararlar doğrultusunda isimleri belirlenen kreş ve tesislerin tabelaları yenilendi.

Bozüyük'te Belediye Meclisi'nde yapılan çalışma ile isimleri verilen belediyeye ait kreş ve tesislerin tabelaları yenilendi.

Bozüyük Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında Eylül Mahallesi'nde bulunan Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı Sosyal ve Kültürel Tesis'e 'T.C. Bozüyük Belediyesi Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi' isminin verilmesi oy çokluğuyla; yine Sosyal ve Kültürel Tesis'in içerisinde bulunan Gündüz Çocuk Oyun ve Bakım Evi'ne ise 'T.C. Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evi' isminin verilmesi oy birliğiyle; Yeşilkent Mahallesi'ndeki Sosyal ve Kültürel Tesis'e 'T.C. Bozüyük Belediyesi Doç. Dr. Sinan Ateş Sosyal ve Kültürel Tesisi' isminin verilmesi de oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Meclis toplantısında alınan kararlara uygun olarak kreş ve tesislerdeki isim tabelaları yenilendi. İsmi daha önce verilen Çarşı Meydan projesindeki 2 katlı yer altı otoparkının tabelası da '100. Yıl Çarşı Otopark' olarak montajı yapılırken, meydanın isim tabelası da '100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydanı' olarak revize edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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