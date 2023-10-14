Bozüyük Belediyesi Kış Aylarına Hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi, kış ayları öncesinde kaldırım çalışmalarını hızlandırdı. Şenkal Caddesi'nin devamındaki bölgede yapılan kaldırım çalışması ile Yeşilkent Mahallesi ve Devlet Hastanesi ilçe merkezine yaya yolu ile bağlanacak.

Bozüyük Belediyesi tarafından kış ayları öncesinde kaldırım çalışmaları hızlandı.

Belediye tarafından Şenkal Caddesi'nin devamındaki TCDD demiryolu ile Bozüyük Devlet Hastanesi çevreyolu alt geçidi arasındaki bölgede kaldırım yapım çalışması başlatıldı. Bölgede yaşanan yoğun araç trafiğinin yanı sıra yaya trafiğinin de yoğun olması nedeniyle başlatılan kaldırım yapım çalışması tüm hızıyla devam ederken Yeşilkent Mahallesi ve Devlet Hastanesi'ni ilçe merkezine yaya yolu ile bağlayacak olan kaldırımlar tamamlandığında yayaların ulaşımı çok daha güvenli bir hale gelecek. - BİLECİK