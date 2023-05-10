Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi, Vitra Karo Fabrikası'nda yaralı kurtarma tatbikatı yaptı

Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi, '4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' dolayısıyla Vitra Karo Fabrikası'nda yaralı kurtarma tatbikatı yaptı. Tatbikatta, senaryo gereği kapalı hammadde sahasında meydana gelen kazada silo üzerinde mahsur kalan yaralı işçi, belediye itfaiye ekipleri ve VitrA Karo Arama Kurtarma Ekipleri iş birliği ile kurtarıldı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi, '4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' dolayısıyla Vitra Karo Fabrikası'nda yaralı kurtarma tatbikatı yaptı.

Eczacıbaşı Arama Kurtarma Ekipler Lideri Dr. Sabri Polat, Vitra Karo Arama Kurtarma Ekip Lideri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kıdemli Uzmanı İhsan Gökdem Yapıcı önderliğinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği kapalı hammadde sahasında meydana gelen kazada silo üzerinde mahsur kalan yaralı işçi, belediye itfaiye ekipleri ve VitrA Karo Arama Kurtarma Ekipleri iş birliği ile kurtarıldı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi ve Eczacıbaşı VitrA Karo Arama Kurtarma Ekipleri'nin bugüne kadar birçok ortak faaliyette bulunduklarını dile getiren Bozüyük Belediyesi İtfaiye Amiri Emrah Şimşek, tatbikatlardaki iş birliğini Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından görev aldıkları Hatay'ın Antakya ilçesinde de sürdürdüklerini ve bu birliktelik sonucunda birçok vatandaşın hayatına dokunma fırsatı bulduklarını belirtti.

Hiç tanımadıkları vatandaşların kurtarılmasında Bozüyük adına görev almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını, bu nedenle bu tür tatbikatların zamanla daha zor koşullarda ve daha sık yapılacağını belirten İtfaiye Amiri Şimşek, bu tür faaliyetlerin bölgede ve Türkiye'de yaşanabilecek afetlere daima hazır olmak adına oldukça önemli olduğunu aktardı.