Bozüyük Belediyesi, Açık Kanal Temizliği İle Kötü Kokuyu ve Pis Görünümü Önlemeye Devam Ediyor
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Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ortasından geçen açık kanal temizlenerek kötü koku ve pis görünümünden kurtarılıyor. Kanalın temizlik çalışmaları düzenli aralıklarla ve belirli bir program dahilinde devam ediyor. Ekipler, kanal temizliği çalışmalarını iş makineleri ve personel yardımıyla sürdürüyor. Çalışmaların yaz aylarında da düzenli olarak devam edeceği bildirildi.
Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ortasından geçen açık kanal temizlenerek kötü koku ve pis görünümünden kurtarılıyor.
Kanalın temizlik çalışmaları düzenli aralıklarla ve belirli bir program dahilinde devam ediyor. Ekipler bölgede oluşan kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçebilmek amacıyla başlattıkları kanal temizliği çalışmalarını iş makineleri vasıtasıyla sürdürüyor. Ayrıca kanal içerisine giren personel de temizleme çalışmalarına katkı sağlıyor.
Özellikle yaz aylarında çevredeki vatandaşların kanaldan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla yapılan çalışmaların düzenli aralıklar ile devam edeceği bildirildi. - BİLECİK