Bozüyük Belediyesi, Açık Kanal Temizliği İle Kötü Kokuyu ve Pis Görünümü Önlemeye Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ortasından geçen açık kanal temizlenerek kötü koku ve pis görünümünden kurtarılıyor. Kanalın temizlik çalışmaları düzenli aralıklarla ve belirli bir program dahilinde devam ediyor. Ekipler, kanal temizliği çalışmalarını iş makineleri ve personel yardımıyla sürdürüyor. Çalışmaların yaz aylarında da düzenli olarak devam edeceği bildirildi.