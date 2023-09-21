Bozüyük Belediye Başkanı Sıcak Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Mahalle'de devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Ayrıca Boztram'a binerek vatandaşlarla keyifli bir yolculuk yaptı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Mahalle'de devam eden sıcak asfalt çalışmalarına katılarak çalışmaları yerinde inceledi.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Asfaltlama Ekipleri ilçe genelinde çeşitli nedenlerle deforme olan cadde ve sokaklardaki sıcak asfalt serim çalışmalarını Yeni Mahalle'de sürdürüyor. Cami Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görevli personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, çevredeki vatandaşlarla da görüşerek sohbet etti.

Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca Boztram'a binerek vatandaşların sıcak ve samimi sohbetleri eşliğinde keyifli bir yolculuk yaptı. - BİLECİK