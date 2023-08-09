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Bozüyük Belediye Başkanı Sıcak Asfalt Çalışmalarını İnceledi

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 4 Eylül Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Asfaltlama Ekipleri, ilçe genelinde bozulan cadde ve sokaklardaki sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Bakkalcıoğlu, çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı ve gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 4 Eylül Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Asfaltlama Ekipleri Çarşı Mahalle Gazozcu Akif Caddesi'nde başlayan ve ilçe genelinde iklim şartları, ya da ağır tonajlı araç geçişi nedeniyle bozulan cadde ve sokaklardaki sıcak asfalt serim çalışmalarını 4 Eylül Mahallesi'nde sürdürüyor. Arıklar Caddesi'nde devam eden çalışmaları ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu caddenin asfaltlanan ve asfaltlanmayan bölümlerini gezerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların durumu hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu, görevli personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek 'ihtiyaç duyulan her yerde gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini' belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Fen İşleri Müdürlüğü Bozüyük Eylül Güncel Haberler

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