Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bozüyük Belediye Başkanı Pazar Esnafı ve Hemşehrileriyle Buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Pazar Esnafı ve Hemşehrileriyle Buluştu

Güncel Haberler

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarı ziyaret ederek pazar esnafı ve alış verişe gelen hemşerileri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, kapalı pazardaki sebze-meyve pazarı ile tuhafiye pazarını ziyaret ederek Pazar esnafına bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarı ziyaret ederek pazar esnafı ve alış verişe gelen hemşerileri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, kapalı pazardaki sebze-meyve pazarı ile tuhafiye pazarını ziyaret ederek Pazar esnafına bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. Esnafları selamlayan ve görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu bir isteklerinin olup olmadığını sorarak iyi çalışmalar diledi. Kapalı Pazar ziyareti sırasında pazara alış veriş için gelen Bozüyüklülerle de bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine de hayırlı alış veriş temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title